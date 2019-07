Florin Jianu: Trebuie mentinute aspectele pozitive din OUG 114, facilitatile din constructii sa fie aplicate pe codurile de ocupatie

Aspectele pozitive din Ordonanţa 114 cu privire la salariile din construcţii ar trebui menţinute, dar facilităţile ar trebui aplicate pe codurile de ocupaţie, nu pe cele CAEN, a declarat, luni, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), într-o conferinţă de presă. “Cred că trebuie să menţinem acele aspecte The post Florin Jianu: Trebuie menţinute aspectele pozitive din OUG 114, facilităţile din construcţii să fie aplicate pe codurile de ocupaţie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.