Florin Jianu: 'Trebuie sa ajutam firmele in dificultate, sa construim niste scheme de ajutor de stat pentru plata salariilor'

Firmele care se află în dificultate în această perioadă, precum cele din turism, transporturi sau construcţii de maşini, trebuie ajutate şi este nevoie de scheme de ajutor de stat care să sprijine plata salariilor, a declarat miercuri preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii, Florin Jianu.

Acesta a precizat că, în cadrul reuniunii Grupului de Lucru Interinstituţional pentru evaluarea impactului economic, financiar şi bugetar asupra României, generat de efectele epidemiei Covid-19, s-a discutat şi despre amânarea cu o lună sau două a termenului de plată pentru contribuţii, în cazul IMM-urilor, conform Agerpres.ro.

"În primul rând ar trebui să ajutăm, în această perioadă, firmele care au angajaţi care se află în dificultate, dacă vorbim concret, de turism, de transporturi, de domeniul construcţiilor de maşini. În aceste domenii care sunt afectate imediat putem să construim nişte scheme de ajutor de stat care să ajute, practic să sprijine, plata salariilor. Ministrul Finanţelor a discutat despre posibilitatea schimbării termenului de plată pentru contribuţii, pentru întreprinderile mici şi mijlocii, amânarea cu o lună sau două de zile, acestea fiind nişte măsuri concrete. Alte tipuri de măsuri pe care noi le-am identificat, noi cei de la întreprinderile mici şi mijlocii am propus aceste măsuri, să vedem dacă ele vor fi puse în practică: am spus că firmele, scăzându-le în acest moment comenzile şi contractele comerciale, au nevoie de capital de lucru. Capitalul de lucru se poate realiza prin nişte împrumuturi cu dobânda zero, cu garanţii de la stat, astfel încât statul pune un leu şi sistemul de multiplicare ajută mult mai multe firme", a explicat Jianu.

Acesta a subliniat că nu a fost luată încă o decizie în acest sens, dar urmează o nouă întâlnire a comitetului, peste o săptămână, şi vor fi anunţate măsuri concrete.

"Propunerile sunt mai mult sau mai puţin aceleaşi în diverse ţări ale UE. Nu s-a luat azi o decizie asupra acestor propuneri. A fost o colecţie de propuneri din partea stakeholderilor şi pe ceea ce înseamnă export, dar şi alte domenii diverse.(...) Eu am cerut un termen foarte clar pentru ca aceste propuneri să fie puse în practică, pentru că există o presiune mare din partea întreprinderilor mici şi mijlocii, cel puţin. S-a luat decizia ca într-o săptămână să se vină cu o serie de decizii, tocmai pentru că multe dintre ele au impact asupra bugetului de stat. Înţelegem acest lucru. În această perioadă cred că trebuie să fim cu toţii conştienţi de faptul că trebuie să avem grijă şi de angajaţi şi de angajatori, dar şi de presiunea pe bugetul de stat. Practic, peste o săptămână se reîntâlneşte acest comitet şi vor fi măsuri concrete", a spus preşedintele CNIMPMMR.

Întrebat prin ce acte normative vor putea fi adoptate aceste măsuri, ţinând cont de faptul cu deocamdată avem un Guvern interimar, Jianu a răspuns că propunerile din partea Consiliului IMM-urilor sunt la nivel de Hotărâre de Guvern, ceea ce poate fi foarte simplu, "o modificare" şi la nivel de Ordin de ministru. Potrivit acestuia, o problemă mai mare ar fi legată de amânarea la plată, pentru contribuţii, deoarece aceasta ar presupune modificarea Codului Fiscal prin Ordonanţă de Urgenţă.

"Propunerile pe care le facem sunt propuneri publice, menite a fi luate şi de parlamentari. Chiar ministrul Finanţelor a spus că, neputând să dea o astfel de Ordonanţă de Urgenţă, va merge în Parlament şi va susţine un amendament. Din partea noastră există deschidere pentru întreg mediu politic să preia aceste măsuri, să le vedem puse în practică", a afirmat Florin Jianu.

La reuniunea de la Palatul Victoria au participat şi premierul interimar, Ludovic Orban, şi preşedintele Klaus Iohannis.