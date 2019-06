Florin Pastrama a recunoscut de ce s-a despartit de Raluca Podea! Ce ii facea blonda, in fiecare zi

podea

Dupa ce s-a casatorit cu Brigitte Sfat, fostul concurent la Ferma 2019 a fost prezent la tv. Cuplul de soti a aparut in cadrul unei emisiuni tv, prima oara.

Florin Pastrama a recunoscut de ce s-a despartit de Raluca Podea. Acesta sustine ca nu putea avea o relatie normala cu ea. Actualul sot al lui Brigitte Sfat sustine ca fosta lui logodnica, cu care trebuia sa se casatoreasca anul acesta, statea numai cu fiul ei. Florin Pastrama sustine ca cei doi se vedeau rar.

Actualul sot al lui Brigitte Sfat voia o relatie normala. Dar Raluca Podea nu avea timp pentru el deoarece statea toata ziua cu fiul ei. Cei doi se vedeau rar, dar vorbeau zilnic la telefon. Cu toate ca se intelegeau bine, nu era relatia pe care Florin Pastrama si-o dorea. Cornel Oana a facut misto de Brigitte Sfat dupa ce s-a casatorit! Ce a spus despre ea

„Vreau sa-i cer iertare daca i-am gresit cu ceva. Ii multumesc pentru toate cuvintele frumoase pe care mi le-a adresat mie, personal. Daca ea asa a crezut de cuviinta sa vorbeasca de mine dupa o relatie de doi ani de zile, eu am cuvinte de lauda la adresa ei. Eu am doar vrut sa fiu fericit.

Cu ea nu puteam, toata ziua, de dimineata pana seara, era cu baiatul ei. Daca eram asa nenorocit cum a spus ea, putea sa ma iubeasca baiatul ei? Sa ma considere tatal lui? De dimineata pana seara noi nu ne intalneam. Vorbeam la telefon. Eu nu vreau o relatie la telefon. Vreau sa fiu fericit”, a declarat Florin Pastrama. Brigitte Sfat a facut cancer. Bruneta a marturisit ce a dus la aceasta boala

Invitatiile la nunta lui Brigitte cu Pastrama

Cei doi planuiesc deja nunta religioasa care e aproape gata. Pana in prezent, au reusit sa termine invitatiile de nunta pe care le vor trimite in scurt timp. Acestia au ales, impreuna, mesajul care va aparea pe ele:

„Noi, Brigitte si Florin, cu voia lui Dumnezeu si binecuvantarea parintilor nostri, am hotarat sa ne unim intr-un singur destin”, apare pe invitatia de nunta a cuplului, conform click.ro. Cei doi se vor cununa religios in vara, dar data exacta este tinuta secret, momentan. Ce avere are Brigitte Sfat? Florin Pastrama a tras lozul cel mare. Bruneta e blindata de bani!

