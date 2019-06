Florin Pastrama ”atenteaza” la o cunoscuta cantareata de curand divortata

Ea proaspat divortata, el recent casatorit! Au aparut semne ca intre doua vedete de top s-ar lega o idila. Controversati, frumosi, tineri, bogati si nelinistiti, cam asa ar putea fi caracterizati in cateva cuvinte cantareata Bianca Rus si Florin Pastrama. Trasaturi comune care ar putea sta la baza unei relatii ce pare sa se infiripe.

Potrivit unor surse din anturajul lui Florin Pastrama, cele doua vedete ar comunica de ceva timp, in mare secret. Si asta in ciuda faptului ca Bianca inca nu a incheiat divortul de Antonio Gottschling, iar Florin abia s-a casatorit, de cateva saptamani, cu fosta sotie a lui Ilie Nastase, Brigitte.

Sursele citate au mai dezvaluit ca Florin ar mai curta si alte domnisoare frumoase si mondene, dar ca Bianca Rus i-ar fi picat rau de tot cu tronc.

Bianca Rus i-a atras in mod special atentia atat prin stilul ei luxos, cat si prin noul ei corp apetisant. El, care a fost atat de mult timp departe de showbiz, acolo la «Ferma», fara televizor, fara Internet, nu a stiut cat de mult a reusit sa slabeasca Bianca Rus in tot acest timp. Iar cand a vazut pozele de acum cu ea a inlemnit.

Florin o stia de pe vremea cand ea era mai plinuta, dar acum, cand a vazut cat de mult a slabit si ce bine arata, si mai ales ca este singura, i-a cam venit sa regrete ca s-a insurat mult prea repede cu Brigitte”, au declarat persoane din apropierea proaspatului sot al lui Brigitte.

“Mai degraba s-ar potrivi Florin cu Bianca”

Florin Pastrama i-ar fi adresat mai multe mesaje cu subinteles cunoscutei cantarete.

“Nu s-a putut stapani si, cu toate ca exista riscul ca sotia lui sa ii sara in cap, a inceput sa ii scrie mesaje Biancai si sa ii dea emoticoane de apreciere la fotografii, cum ca ar arata «de nota 10» si alte complimente. Nimeni din jurul lor – al lui si al lui Brighi – nu crede ca aceasta casnicie va dura prea mult. Mai degraba s-ar potrivi Florin cu Bianca Rus, mai ales ca amandoi sunt cam de aceeasi varsta, amandoi sunt din acelasi mediu, ar avea ce sa discute, s-ar intelege foarte bine.

Deocamdata Florin i-a scris ceva fetei (n.r. Biancai), dar nu stim daca ea va raspunde. Am auzit ca este cam fitoasa. Cel mai bine din toata aceasta poveste este ca initiala prenumelui femeii este tot «B», ca, daca Florin a gravat ceva pretios, vreo bijuterie sau altceva si se desparte de Brighi, se poate potrivi bijuteria la Bianca…”, au mai spus sursele citate.

Brigitte si Florin vor face nunta in iulie

Luna viitoare, proaspata doamna Pastrama se va casatori religios cu Florin si vor face o nunta in stil american. Brigitte si Florin Pastrama s-au indragostit pe platourile de filmare ale emisiunii “Ferma. Un nou inceput”, in februarie, dupa ce s-au intalnit cele doua tabere ale show-ului, cea a Banditilor si cea a Fermierilor. De altfel, Brigitte si Florin s-au logodit in timp ce erau inca in competitia de la Pro TV. Cei doi si-au jurat iubire si credinta intr-o biserica din Valiug, Caras-Severin.

Brigitte si Florin Pastrama s-au cununat civil pe 27 mai, iar printre invitati s-au numarat cativa dintre fostii concurenti de la “Ferma” 2019. In timp ce Florin Pastrama se afla la primul mariaj, Brigitte a mai fost casatorita de doua ori.

