Florin Pastrama si Brigitte isi doresc un copi: La mine casatoria nu e o joaca

Mai este foarte putin pana la nunta lui Florin Pastrama cu Brigitte, iar cei doi se afla in febra pregatirilor pentru marele eveniment. Mai mult, sotul brunetei a dezvaluit ca lucreaza intens la un copil, pe care si-l doresc amandoi. Cand a vazut cum arata in rochie de mireasa, Florin Pastrama a avut un soc „Peste tot eu sunt seful. Ultimul cuvant in casa eu il am. La mine casatoria nu e o joaca, pentru mine este pentru prima si ultima data. Ne straduim sa ramana insarcinata, e greu cu Brigitte, vrea de 3 ori pe zi, eu nu pot. Ea e foarte geloasa, dar nu imi cauta in telefon. Avem amandoi aceeasi parola si nu avem nimic de ascuns", a declarat Florin Pastrama la Pro tv. B ...