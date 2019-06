Florin Pastrama si Brigitte isi doresc un copil. „Ne straduim sa ramana insarcinata”

Mai este foarte putin pana la nunta lui Florin Pastrama cu Brigitte, iar cei doi se afla in febra pregatirilor pentru marele eveniment. Mai mult, sotul brunetei a dezvaluit ca lucreaza intens la un copil, pe care si-l doresc amandoi.

„Peste tot eu sunt seful. Ultimul cuvant in casa eu il am. La mine casatoria nu e o joaca, pentru mine este pentru prima si ultima data. Ne straduim sa ramana insarcinata, e greu cu Brigitte, vrea de 3 ori pe zi, eu nu pot. Ea e foarte geloasa, dar nu imi cauta in telefon. Avem amandoi aceeasi parola si nu avem nimic de ascuns”, a declarat Florin Pastrama la Pro tv.

Brigitte Nastase a facut si ea dezvaluiri fara perdea despre perioada in care se iubea cu Ilie Nastase. „Nu toata lumea e ca noi. Asta al meu e obsedat. De doua ori pe zi fac sex. Sa zicem ca e asa pentru ca suntem la inceput. Iar cel cu care am fost inainte voia de trei ori pe zi. Intr-o noapte am facut-o si de sapte ori”, a recunoscut Brigitte Nastase, la momentul respectiv.

