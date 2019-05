Florin Piersic, in doliu. Actorul, ingenuncheat de durerea pierderii femeii iubite: ''Sufar grozav la gandul ca tu nu mai esti''

florin piersic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marele actor, Florin Piersic a primit o veste dura noaptea trecuta, care i-a adus multa suferinta, iar cand si-a putut gasi cuvintele de durere. Acesta a impartasit cateva dintre gandurile sale. Fanii maestrului i-au transmis imediat mesaje de condoleante. Ultimul mesaj transmis de Florin Piersic i-a ingrijorat pe fanii actorului! "Eu traiesc cu speranta" Florin Piersic, mesaj emotionant in memoria Ilincai Tomoroveanu In varsta de 83 de ani, Florin Piersic a aflat azi-noapte ca actrita Ilinca Tomoroveanu a pierdut lupta pentru viata dupa ce a fost diagnosticata cu o boala delicata. Actorul a scris un mesaj emotionant in memoria regretatei artiste alaturi de care a jucat de mai multe ...