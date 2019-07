Florin Prunea face noi dezvaluiri despre ce e la Dinamo: 'Medicul Batineanu a fost demis, nu și-a dat demisia. Sa taca din gura, sa nu ne apucam sa vorbim noi'

Managerul FC Dinamo, Florin Prunea, a negat informaţiile vehiculate în presa sportivă, potrivit cărora Viorel Moldovan, antrenorul formaţiei Chindia Târgovişte, ar fi negociat şi acceptat să preia conducerea tehnică a formaţiei "alb-roşii".

"Nu poate să existe un interes pentru că Viorel Moldovan este un antrenor sub contract în momentul de faţă. Nici măcar nu e corect să-i pronunţ numele. Îmi este prieten, îmi face plăcere să mă întâlnesc cu el, dar când vorbim de un antrenor sub contract e o chestiune delicată. Eu nu pot să vorbesc cu un antrenor care este sub contract. Şi nici nu am vorbit cu el despre posibilitatea de a veni la Dinamo", a declarat Punea, la Digi Sport, după ce gsp.ro a scris că Moldovan a ajuns la un acord cu Dinamo.

Prunea a afirmat că antrenorului Eugen Neagoe i se va propune o funcţie în club după ce va părăsi spitalul Floresca, în care a fost internat în urma infarctului suferit la meciul cu Universitatea Craiova.

"Veştile despre Neagoe sunt foarte bune, este bine, eu cred că mâine îi dă drumul acasă, nu sunt probleme. I-au pus un lângă inimă, are un defibrilator ca să aibă grijă de el. Dar şi noi o să avem grijă de el. Eu sper ca el să aleagă Dinamo, nu CFR-ul, pentru că eu cred că în aceste luni a demonstrat că este un om de caracter, indiferent ce s-a întâmplat, a fost lângă Dinamo. Eu sunt convins că va alege Dinamo", a precizat conducătorul dinamovist.

El l-a atacat din nou pe antrenorul Mircea Rednic, pe care îl consideră că se află în spatele protestelor declanşate de suporterii dinamovişti împotriva conducerii clubului.

"Pentru mine lucrurile devin din ce în ce mai clare. Mircea Rednic este principalul instigator la ceea ce se întâmplă la Dinamo. În instanţă să se ducă cu cine vrea el. Probele sunt clare, o să vadă martori care vor depune mărturie, care au fost la el acasă şi după aceea au plecat la Bogdan Bălănescu acasă şi i-au speriat familia şi copiii. Şi vor fi peste 20 de martori. Să nu mă mai ameninţe pe mine Rednic cu instanţa, că nu mă sperie. Ăsta este un om slab, un om care nu are ce să caute în fotbalul românesc, un om care a căpuşat un club şi a făcut sute de mii de euro pe spatele acestui club. Luana a câştigat numai la transferul lui Salomao sute de mii de euro. A venit cu o ofertă la club în prima săptămână, de 500.000 de euro pentru Salomao, la câteva zile a scăzut la 400, apoi la 300. Noi, clubul, am avut ofertă oficială de 250.000 de euro. După trei săptămâni, ce să vezi? Salomao are salariul mare, zece mii de euro, trebuie să-l dăm afară! Aşa au spus Rednic cu fiică-sa. După ce se semnează rezilierea contractului lui Salomao, unde credeţi că a plecat? Direct acasă la Luana şi a doua zi au plecat în Arabia Saudită şi a fost transferat. Credeţi că atunci mişca ceva la Dinamo fără el şi fii-sa? Nu mişca nimic", a afirmat Prunea.

Florin Prunea a declarat că medicul echipei, Liviu Bătineanu, apropiat al lui Mircea Rednic, va fi dat afară.

"Nu şi-a depus demisia, nu am primit nicio demisie, dar oricum îl dădeam afară, nu trebuia să şi-o depună. Era dat afară oricum, ca să nu mai batem câmpii cu demisii. I-aş spune să nu mai vorbească prin presă, să tacă din gură, să nu ne apucăm să vorbim noi", a adăugat el.

