Florin Roman arunca bomba: 'Mulți dintre pesediști vor boicota moțiunea. Daca va trece, vor vota Guvernul Orban 2 cu zece maini'

Florin Roman, șeful grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaților a dec;arat că mâine va fi o zi a marilor surprize. Florin Roman susține că moțiunea are toate șansele să pice, grație unei scheme tactice pe care liberalii le-au pregătit-o social-democraților.

CITEȘTE ȘI: Sfatul specialiștilor: Cum să cureți în interior mașina de spălat ca să-i prelungești viața

"Noi am aflat din vreme că cei de la PSD urmează să negocieze cu neafiliații. I-am lăsat să negocieze, dar am urmărit cu cine s-au purtat negocierile. Imediat după, am venit noi și i-am adus pe neafiliați 'la loc'. Mâine PSD-iștii vor avea surpriza că cei cu care au purtat negocierile nu-i vor susține. Mâine va fi în tot cazul o zi a surprizelor. Veți vedea că foarte mulți pesediști vor boicota moțiunea. Și chiar dacă moțiunea va trece, îi veți vedea pe cei de la PSD votând Guvernul Orba 2 cu două mâini", a declarat Florin Roman.