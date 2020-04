Florin Roman, liderul deputaților PNL, acuza: 'Autonomia Ținutului Secuiesc troc politic PSD-UDMR'

O platforma digitala care faciliteaza accesul online la spectacole artistice live, clase de sport si masterclasses a fost lansata de Vodafone Romania, sub sloganul "Impreuna suntem mai puternici", informeaza operatorul de telecomunicatii.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8425 lei pentru un euro, in scadere usoara, cu 0,02%, fata de nivelul de 4,8436 lei/euro atins marti. Dolarul a crescut cu 0,16%, la 4,4590 lei pe unitate.

E cearta publica mare referitor la neglijenta lui Marcel Ciolacu, oportunismul lui Iohannis, etc. , cert este ceea ce zicea de dimineata Aurelian Badulescu, in calitate de " simplu membru PSD": " In calitatea sa de presedinte interimar al PSD, il anunt tot public pe domnul Ciolacu despre continutul real al neglijentei domniei sale pentru electoratul PSD: