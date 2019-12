Florin Roman nu vrea ca PNL sa fie calcat in picioare: 'Toate proiectele unde nu exista punctul de vedere al noului Guvern trebuie atacate la CCR'

Liderul deputaților PNL Florin Roman a declarat, miercuri, că toate proiectele pentru care nu există punctul de vedere al noului Guvern trebuie atacate la CCR. Liberalul a precizat că îi aparține ideea ca PNL să scoată cartelele la votul pentru proiectul privind mărirea alocațiilor, anunță MEDIAFAX.

„A fost decizia mea de lider de grup (scoaterea cartelelor - n.r), nu am vrut să votăm împotrivă pentru că din moment ce nu avem un punct de vedere al noului Guvern, trebuie să găsim cele mai bune soluții. Noi am și propus soluții pentru aplicare acestei legi. Trebuie să tăiem cheltuielile bugetare cu acei bugetari care sunt în plus în administrația publică centrală, trebuie să tăiem costurile, cheltuielile materiale, pentru că în luna decembrie, când noi încercăm să închidem bugetul, pe la unele societăți și autorități comerciale, cu capital de stat, companii naționale se achiziționează mașini de lux și imobile, și dacă vom reuși să identificăm toate aceste derapaje de la ceea ce înseamnă o linie bugetară corectă, cu siguranță vom găsi soluții”, a afirmat Florin Roman, miercuri la Parlament, chestionat despre decizia PNL de a-și scoate cartelele la votul proiectului privind dublarea alocațiilor.

Legat de sesizare Curții Constituționale pe acest proiect, liderul deputaților PNL a afirmat că această modalitate de contestare se aplică pentru toate proiectele cu impact bugetar care nu au respectat procedura parlamentară, însă decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului.

„Nu este o decizie, rămânem deschiși, avem acum liniștea necesară pentru a ne uita pe ce avem de făcut, pentru că am cam încehiat lupta politică, în Parlament, și ne putem așeza să discutăm.

Deci eu am propus partidului ca toate proiectele cu impact bugetar care nu au respectat procedura de legiferare parlamentară și acolo unde nu a existat punctul de vedere al noului Guvern și fișa fiscală, așa cum prevede legea, să fie atacate la CCR, pe același principiu, deci nu mă interesează că e vorba de X, de Y, e vorba de un singur principiu. Însă, decizia va fi după ce ne vom aduma în forul nostru de conducere a partidului”, a argumentat Roman.

Întrebat dacă liberalii vor cere președintelui Klaus Iohannis o reexaminare, Florin Roman a spus că nu crede că se va ajunge la această situație.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, proiectul de lege ce prevede dublarea alocației pentru copiii între 2 și 18 ani la 300 de lei și la 600 de lei pentru copiii cu handicap.

Deputatul PNL Dan Vîlceanu a spus că prin acest proiect, PSD a „inventat pokerul parlamentar”.

„Vreţi dublarea dublării. Ce vreți astăzi costă de trei ori mai mult. De unde vreţi să luăm banii? De la spitale, şcoli, ISU? Spuneţi de unde şi luăm banii şi facem dublarea dublării", a conchis Vîlceanu.