Florin Roman, revoltat dupa ce Marcel Cioalcu a cerut demisia premierului: 'Nu am dus niciodata lupta politica la nivelul atacului la persoana'

Liderul deputaților PNL, Florin Roman, reacționează după ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a cerut demisia premierului Ludovic Orban după fotografia surprinsă la Guvern, când nu purta nici masca de protecție, nu păstra nici distanțarea socială, ba mai mult, fuma într-un spațiu închis.

Liberalul susține că PNL „nu a dus niciodată lupta politica la nivelul atacului la persoana”.

„Nu as fi comentat, la fotografia făcută la ziua premierului, dacă nu vedeam declarația lui Marcel Ciolacu, a liderilor PSD, care înfierează cu manie proletara și cer demisia lui Orban!

Sunt declarații date după o tigara, pentru ca știu mulți lideri PSD, care sunt fumători, ca și mine. In momentul in care Grindeanu sau Tudose au fost surprinși la fumat, in parlament sau la guvern, nu am făcut din tantar, armăsar. Nu am cerut demisii și nici nu am trucat poze, care sa ironizeze situațiile respective. Nu am dus niciodată lupta politica la nivelul atacului la persoana. Și nu cred ca asta așteaptă romanul de rând de la politicieni!

Ipocrizia liderilor PSD este maxima! Și arată cât de murdar știu ei sa lupte! Pentru ciolan, nu pentru oameni!

Orban și-a recunoscut greșeala și a plătit amenda! Nu știu cati dintre pesedisti, care la zile de naștere, mai greșesc au procedat la fel. Asta e diferența de mentalitate!

Diferența între noi și pesediști este ca de la cer la pământ! Și pentru ca nu suntem hoți și corupți ca ei, atunci singura lor arma este atacul la persoana! Mizerabil, dar asta este PSD!”, se arată pe pagina de Facebook a lui Marcel Ciolacu.

Vă reamintim că liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, declara că premierul Ludovic Orban ar fi trebuit să își dea imediat demisia după publicarea, pe Facebook, a fotografiei în care apare fumând, alături de colegi în guvern, de ziua sa de naștere.

"Nu ai voie în biroul premierului să fumezi, să consumi alcool, e un lucru elementar. În acest moment, această ipocrizie, să vii cu mască în conferinţa de presă şi să ai altă atitudine în interiorul guvernului. (...) Orban nu mai are niciun fel de credibilitate acum la români. Românii au stat două luni în case, au fost trei zile de vid legislativ, de atunci ar fi trebuit demisia, iar acum a apărut această fotografie”, a susținut Ciolacu, la Antena3.