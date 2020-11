Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului PNL care prevede abrogarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, spunand ca aceasta initiativa legislativa este blocata de PSD. "Solicitam tuturor partidelor sa sustina solicitarea PNL si sa dam un vot in comisia de statut si in plen pentru proiectul de lege care abroga capitolul XI", afirma Roman.