Florin Salam a clarificat ce probleme de sanatate are si ce se intampla cu cariera lui muzicala

Florin Salam a vrut sa isi linisteasca fanii, dupa ce a anuntat ca se retrage din activitate pentru o perioada. Celebrul manelist a spus lucrurilor pe nume si nu s-a ferit sa spuna adevarul despre ce se intampla in aceste momente in viata lui. Chiar Florin Salam a fost cel care a anuntat ca se retrage, manelistul dorind ca fanii sa stie chiar de la el aceste lucruri. Florin Salam nu a precizat, insa, si cat de lunga va fi pauza muzicala, insa a anuntat, in acelasi mesaj, ca tot el va anunta cand se va intoarce pe scena. "Salut, prieteni! Ce faceti? Va salut, de aici, din Viena, dintr-un loc foarte frumos. Ce spuneti, arat si eu bine? Sunt si eu mai sukar, un pic? Cred ca da, ce inseamna odihna? Odihn ...