(VEZI AICI: FILMARE ȘOCANTĂ CU FLORIN SALAM ÎN METROU: ”PĂREA CĂ NU SE SIMTE BINE!”) Roxana Dobre a ajuns la capătul răbdării. Soția lui Florin Salam este, pur și simplu, disperată, iar certurile cu manelistul au devenit o obișnuință, cel puțin în ultima perioadă. Cel mai recent scandal dintre ei a avut loc sâmbătă noapte. […]

The post florin salam bataie appeared first on Cancan.ro.