Florin Stefan, dupa meciul Sepsi - FCSB: 'Nu am demonstrat ca meritam sa castigam Cupa, nu ne-am facut jocul'

Jucătorii echipei Sepsi OSK Sfântu Gheorghe au afirmat, miercuri seară, că sunt dezamăgiţi pentru că nu au reuşit să câştige Cupa României în faţa celor de la FCSB.

"Ne pare rău că nu am putut mai mult, dar sperăm să facem o figură frumoasă în campionat. Nu am demonstrat că meritam să câştigăm Cupa, nu ne-am făcut jocul. Toţi am greşit,. Sper să ne salvăm de la retrogradare în acest an", a declarat Ştefan, potrivit news.ro.

Citește și: Starea de urgență revine în România! Primul județ în care se va întâmpla asta

La rândul său, Claudiu Vaşvari s-a declarat dezamăgit: "Sunt dezamăgit, voiam să facem un oraş fericit. S-a văzut că ei au avut mai multă prospeţime. Se pare că suntem obişnuiţi să luăm tontogoluri, acum trebuie să fim atenţi la meciurile de la retrogradare".

FCSB a câştigat Cupa României, primul trofeu după cinci ani, după ce a învins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, în minutul 65, după o gravă eroare defensivă a adversarilor. FCSB a cucerit ultima dată trofeul în 2015, an în care a reuşit eventul. Acesta a fost primul meci al noului antrenor al FCSB, Anton Petrea, care l-a înlocuit pe Bogdan Argeş Vintilă.