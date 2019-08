Florin Tanase dupa meciul cu Mlada: 'Victoria ne da incredere si vom arata si mai bine pe viitor, pentru ca vor reveni mai multi jucatori'

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, iar la finalul meciului căpitanul Florin Tănase a avut numai cuvinte de laudă la adresa colegilor săi. E de părere că diferenţa s-a făcut la nivel colectiv, iar execuţia lui Panţîru a venit exact când trebuia, potrivit Mediafax.

Citește și: Rareș Bogdan iese la atac! Eugen Teodorovici umilit de membrul PNL

După mai multe meciuri în care nu au arătat foarte bine şi nu au reuşit să câştige, jucătorii FCSB-ului cred că prin această victorie au trecut peste o perioadă destul de dificilă. ”A fost un meci cu o miză importantă, am început greu meciul, iar ei au avut şi o bară în prima repriză. A fost după un meci de tatonare, am avut şi noi o bară ulterior, dar e bine că ne-am calificat în cele din urmă. Sunt mulţumit de jocul echipei, am făcut un joc colectiv foarte bun. Meciul mergea spre prelungiri, dar a venit această execuţie a lui Panţîru. Victoria ne dă încredere şi vom arăta şi mai bine pe viitor, pentru că vor reveni mai mulţi jucători după accidentări”, a declarat Florin Tănase la Pro X, care ulterior a vorbit despre un eventual conflict dintre el şi Andronache.

Citește și: Alexandru Cumpănașu aruncă bomba! Este somat de doi politicieni grei să tacă

”Nu ştiu cine poate să scrie aşa ceva. Am rămas şocat când am văzut ştirea. Nu e prima dată când se scriu astfel de lucruri despre noi. Andronache e ca orice antrenor. Vine, ne spune ce avem de făcut, sunt mulţumit de cum ne antrenează. Nu putem să sărbătorim pentru că nu ne-am calificat încă în grupe. Avem joc cu Poli Iaşi acum, trebuie să îl câştigăm pentru că suntem destul de departe de primele locuri”.

FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League, după ce a câştigat cu 1-0 deplasarea din Cehia, cu Mlada Boleslav. În tur, în România, scorul a fost 0-0. În ”dubla” care decide calificarea în grupe, vicecampioana Ligii 1 dă peste Guimaraes, care a trecut cu 9-0, la general, de Ventspils.