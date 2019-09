Florin Tanase ii raspunde virulent lui Gigi Becali: NU este ultimul meci

Florin Tanase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gigi Becali a declarat, duminica seara, dupa remiza din meciul FCSB – CFR Cluj, scor 0-0, ca echipa bucuresteana a rezolvat problema apararii, dar are probleme in ceea ce priveste atacul. El l-a criticat pe Florin Tanase, spunand ca “parca e aerian” si a mentionat ca pentru Mihai Pintilii este ultimul meci. Florin Tanase a declarat ca rezultatul este echitabil si ca echipa are nevoie de Mihai Pintilii, despre care Gigi Becali a spus ca acesta a fost ultimul sau meci. El i-a raspuns violent lui Becali. "Este un rezultat echitabil. A fost decizia antrenorului sa incep pe banca, trebuie sa ma adaptez. Pinti a simtit ceva la picior. Nu are cum sa fie ultima partida, este liderul din ...