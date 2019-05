Florin Vasilica, probleme de sanatate: „Incerc sa nu ajung la operatie”

Florin Vasilica Jr. trece prin momente complicate din cauza problemelor de sanatate.

Artistul de muzica populara risca sa ajunga pe masa de operatie.

Artistul sufera de doua hernii de disc cervicale motiv pentru care urmeaza un tratament special.

Medicii l-au avertizat spunandu-i ca va ajunge pe masa de operatie daca durerile vor reveni.

In cadrul emisiunii Star Matinal, Florin Vasilica a povestit despre starea sa de sanatate

„Am avut si am in continuare ceva probleme de sanatate dar le tinem sub control. Se vor rezolva.

Am doua hernii de disc cervicale dar sunt tinute sub controlm deja nu mai am dureri. Nu ma impiedica sa particip la evenimente”, a marturisit artistul.

Doctorii i-au precizat faptul ca , daca durerile reapar, va fi nevoit sa suporte o interventie chirurgicala.

„Incerc sa nu ajung la operatie. Nucleoplastie se numeste aceasta interventie si costa destul de mult. Mi-e putin teama, dar am auzit ca recuperarea nu e atat de grea ca atunci cand se realizeaza cu bisturiul.

E mai delicata aceasta interventie moderna”, a mai spus Florin Vasilica Jr.

Florin Vasilica diagnosticat cu hernie de disc

Florin Vasilica, a fost diagnosticat anul trecut cu hernie de disc. Artistul a fost bagat de urgenta sub tratament si potrivit acestuia, este fericit ca problema de sanatate nu ii mai da batai asa mari de cap.

Acesta spera sa nu ajunga la operatie, reusind sa duca mai departe cantecele lasate de tatal sau

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.