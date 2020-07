Florina Sereș este noul șef al Xerox Romania

Florina Sereş a fost numită general manager al Xerox România, începând cu luna iulie a acestui an, fiind promovată de pe poziţia de head of marketing of Northern & Central Eastern Europe cluster, poziţie pe care o deţinea din 2019 potrivit news.ro.

Ea are o licenţă în Matematică şi Informatică, un masterat în Vânzări şi Marketing şi un MBA în General Management, de la University of Sheffield.

“Lucrul în echipă este unul dintre cei mai importanţi factori de succes în orice companie, iar în aceste condiţii aparte, coeziunea echipei şi încrederea pe care putem să ne-o acordăm unii altora contează încă şi mai mult. Îmi doresc ca, împreună, sa continuăm să fim lideri în domeniul managementului documentelor şi în top pe piaţa echipamentelor de birou şi de producţie, ajutând companiile să contureze şi să implementeze în siguranţă noi modalităţi de lucru şi de colaborare, într-o vreme în care transformarea digitală şi dematerializarea documentelor au devenit brusc nevoi stringente pentru orice organizaţie” spune Florina Sereş.

Noul şef al companiei are o experienţă de aproape un deceniu în companie, ea alăturându-se echipei Xerox în 2011, ca Indirect Channels Business Director pentru România. Regiunea Xerox din care face parte România include ţări ca Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Olanda, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Turcia şi Israel.

Înainte de a se alătura Xerox, Florina Sereş a acumulat 8 ani de experienţă în domeniul IT, ocupând poziţii de Product Management şi Business Unit Management într-o serie de companii locale şi internaţionale.