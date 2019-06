Florinel Coman: "A fost o seara fantastica. N-am trait niciodata asa ceva"

Florinel Coman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florinel Coman a fost unul dintre eroii Romaniei in partida cu Anglia (scor 4-2), jucatorul de la FCSB reusind sa inscrie doua goluri in ultimele cinci minute. Atacantul a declarat ca nu a trait niciodata asa ceva, precizand ca echipa a fost impinsa de la spate de public in momentele grele. "A fost un meci foarte greu. Din fericire, am reusit sa castigam. A fost un meci cu o intensitate foarte mare, dar ne bucuram ca am reusit sa iesim cu capul sus, cu cele trei puncte. Simteam ca suntem impinsi de la spate de public, ati vazut si pe tabela cum s-a terminat, in ultimele doua minute am reusit sa marcam doua goluri. N-am trait niciodata asa ceva. Vezi si: Fabulos! Romania invinge Anglia ...