Florinel Coman, dupa ce a calificat-o pe FCSB in finala Cupei: Sunt obișnuit sa fiu criticat

FCSB s-a calificat în semifinalele Cupei României, după golul reuşit de Florinel Coman. A fost 2-1 pentru „roş-albaştri” în meciul contra Hermannstadt.

Echipa din Sibiu a deschis scorul, însă autogolul dat de Dobrosavlevici în minutul 84 şi reuşita lui Florinel Coman din ultimul minut al meciului a decis soarta formaţiilor: FCSB calificată, iar Hermannstadt eliminată.

„Mă bucur foarte tare să-mi ajut colegii, să-mi ajut echipa. Am avut o perioadă foarte slabă, am avut un 2020 foarte prost, dar chiar şi aşa am fost golgheter până în ultima etapă, dacă nu mă înşel. E normal să fiu criticat peste tot, sunt obişnuit. Aşa o să se întâmple cu toţi jucătorii care ajung la Steaua (n.r. - FCSB). Important e să-mi văd de treaba mea, n-am cum să mulţumesc pe toată lumea. Avem un meci foarte greu cu cei de la Universitatea Craiova. Va fi un meci frumos, orice jucător din Liga 1 şi-ar dori să joace un asemenea meci”, a spus Florinel Coman, potrivit digisport.ro.

Florinel Coman a marcat golul victoriei în urma pasei cu călcâiul oferită de Dennis Man. Atacantul de 21 de ani a explicat de ce s-a chinuit FCSB în meciul cu Hermannstadt.

„Când intrăm pe teren şi nu dăm 100%, e normal să fie greu cu orice echipă. Am început prost jocul, n-am reuşit să ne impunem. Am intrat în jocul lor şi asta ne-a costat. Dacă le dai şansa să joace, cei de la Sibiu devin periculoşi şi pun probleme. În Cupă nu contează dacă eşti din play-off sau play-out. Ar trebui să jucăm fiecare meci cum l-am terminat acesta. Montaţi 100% pentru a da totul pentru acest tricou. Încercăm să ne reintrăm în forma de dinaintea pauzei", a mai spus atacantul.

FCSB, Poli Iaşi, Sepsi şi Dinamo sunt echipele calificate în semifinalele Cupei României.