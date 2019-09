Florinel Coman, dupa egalul cu CFR Cluj: 'Ne-am revenit si am facut ultimele trei meciuri foarte bune cu echipele cele mai bune din campionat'

Atacantul Florinel Coman consideră că FCSB şi-a revenit la forma din trecut, după ce a reuşit rezultate foarte bune cu echipele cele mai bune din campionat, 0-0, cu CFR Cluj, 1-0, cu CSU Craiova şi 2-1 cu FC Viitorul, potrivit news.ro.

"Un meci greu, jucători cu experienţă, cred că puteam să câştigăm, mai ales că am avut acea ocazie în minutul 90. Nu cred că Pintilii va renunţa, este o accidentare, dar nu aşa gravă şi speră că-l vom vedea pe teren la următoarele meciuri. Au venit să joace fotbal, prima repriză am jucat mai bine, am pasat, chiar dacă nu ne-am creat aşa multe ocazii, cred că am controlat jocul. Trebuie să luăm cupa mai în serios faţă de anul trecut, mergem să câştigăm, cred eu că suntem pe o linie foarte bună şi în campionat, cred că ne-am pus cum eram înainte, ne-am revenit şi am făcut ultimele trei meciuri foarte bune cu echipele cele mai bune din campionat", a declarat Coman.

FCSB şi CFR Cluj au încheiat la egalitate, scor 0-0, derbiul etapei a X-a a Ligii I, disputat, duminică, pe Arena Naţională.