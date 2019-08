Florinel Coman, dupa remiza cu Mlada Boleslav: 'Cred ca puteam fara probleme sa castigam acest meci, n-am fost lucizi in ultimii 20 de metri'

Fotbalistul echipei FCSB, Florinel Coman, a declarat joi seară, după meciul cu Mlada Boleslav, scor 0-0, că a simţit că adversarii sunt mai slabi, astfel că el şi colegii săi au şanse foarte mari de a trece de gruparea cehă, potrivit news.ro.

“Cred că puteam fără probleme să câştigăm acest meci, n-am fost lucizi în ultimii 20 de metri. Am avut situaţii foarte bune şi nu am reuşit să marchez. Avem şanse foarte mari, aşa am simţit în teren. Mergem încrezători. A fost un meci bun. Am avut foarte multe ocazii, din păcate nu am reuşit să marcăm”, a spus Coman la ProX.

Citește și: Oreste îl desființează pe Dan Barna: Vă arată ca purtând treningul lui Codrin Ștefănescu și pantofii de lac alb ai lui Șerban Nicolae

El a precizat că Mircea Lucescu a încurajat echipa în vestiar: “Mircea Lucescu ne-a încurajat, ne-a spus că suntem puternici, că este o perioadă grea, dar împreună putem trece peste”.

Citește și: Avertisment de ultimă oră al lui Alexandru Cumpănașu: ‘N-o să permitem asta!’

“Nu trebuie să cădem şi mai rău. Trebuie să ne trezim şi să câştigăm meciul din campionat. Avem antrenor şi doar este perioada această neagră pentru noi. Mihai Stoica a fost mereu aproape de noi, sperăm că se va întoarce cât de curând”, a mai afirmat Coman.

Formaţia FCSB a remizat, joi seară, la Giurgiu, scor 0-0, cu echipa Mlada Boleslav, în prima manşă a turului trei preliminar al Ligii Europa.

Partida retur va avea loc joia viitoare, în Cehia.