Floyd Mayweather a caștigat trofeul pentru boxerul deceniului, decernat de Asociația Scriitorilor de Box a Americii

Floyd ”Money” Mayweather a câștigat trofeul pentru boxerul deceniului, decernat de BWAA (n.red. Asociația Scriitorilor de Box a Americii), anunță MEDIAFAX.

Pe lista nominalizaților pentru boxerul deceniului s-au mai aflat nume precum Andre Ward sau Wladimir Klitschko.

În ultimii zece ani, Mayweather a învins pugiliști precum Canelo Alvarez, Manny Pacquiao, Shane Mosley, Victor Ortiz, Robert Guerrero, Miguel Cotto, Marcos Maidana, Andre Berto și Conor McGregor.

”Mulțumesc BWAA pentru că m-a votat boxerul deceniului. Boxul a fost parte din viața mea încă de la vârsta de 2 ani. Mi-am dedicat viața boxului. M-am antrenat din greu și am făcut față cu succes fiecărei lupte. Să mă retrag neînfrânt și să am o mulțime de realizări în acest sport nu este un dar doar pentru mine, ci și pentru fanii mei, și, mai important, pentru echipa mea și pentru familia mea. Cu siguranță, nu am reușit de unul singur și îi apreciez pe toți cei care au luat parte la asta”, a fost comunicatul oferit de Mayweather.