Fluviu Loara a fost contaminat radioactiv

O contaminare radioactiva anormal de ridicata a fluviului Loara, la Saumur (Maine-et-Loire), „in avalul a cinci centrale nucleare", a fost anuntata marti dupa-amiaza. Prezenta tritiului "este aproape sistematica, atat in fluviu, cat si in apele de consum. In ianuarie 2019, concentratia in apa Loarei a atins 310 de becquereli pe litru", alerteaza Laboratorul de la Hérouville-Saint-Clair, informeaza AFP. In Loara, „tritiul este prezent intr-o portiune de aproape 400 de kilometri, intre Dampierre-en-Burly si Nantes", adauga ACRO in raportul sau de analiza a prelevarilor efectuate din decembrie 2017 in mai 2019.