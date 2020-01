FMI anunța ca Romania depașește, in 2020, Turcia și China, la PIB/capita, și prinde Grecia și Rusia, in 2024

FMI estimează că PIB/capita ajustat cu puterea de cumpărare va depăși 30.000 de dolari în 2021, în România, conform celui mai recent set de date, din octombrie 2019.

PIB/capita, ajustat puterea de cumpărare, va crește în România, în 2020, la 29.554 dolari, peste media Europei de Est, de 28.099 dolari, arată datele prezentat interactiv de FMI, informează mediafax.ro.

Valoarea indicatorului este peste cea din Turcia (29.326 dolari), Bulgaria (26.034 dolari) sau China (20.984 dolari), dar sub Federația Rusă (30.819 dolari), Polonia (35.651 dolari) sau Ungaria (35.941 dolari)

PIB/capita ajustat cu puterea de cumpărare va depăși 30.000 de dolari în 2021, când ar putea ajunge la 31.071 dolari, iar în 2022 va urca la 32.647 dolari.

PIB/capita, în prețuri curente, este estimat de FMI pentru aceest an la 13.414 dolari, urmând a crește la 14.398 dolari anul viitor și la 15.455 dolari în 2022. Indicatorul estimat pentru acest an este peste Bulgaria (10.133 dolari), Turcia (9.683 dolari) și media Estului Europei (11.720 dolari), dar sub Croația (15.645 dolari), Polonia (15.988 dolari) sau Lituania (20.355 dolari).

În procente, creșterea PIB estimată de FMI este de 3,5% în acest an și de 3% în următorii patru ani.

Bugetul a fost construit pe o creștere economică de 4,1%.

