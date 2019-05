FMI avertizeaza ca RAZBOIUL comercial dintre SUA si China pericliteaza redresarea economiei globale

Escaladarea războiului comercial dintre SUA şi China "pune în pericol" redresarea economiei globale programată pentru 2019, a avertizat joi Gita Gopinath, economist şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), transmit AFP şi EFE.

"Cele mai recente escaladări ar putea afecta semnificativ încrederea companiilor şi a pieţelor financiare, alterează lanţurile de furnizare şi pun în pericol aşteptata redresare a economiei globale", se arată într-un studiu coordonat de oficialul FMI, informează agerpres.ro.

Consumatorii din SUA şi China sunt cei care au de pierdut din cauza tensiunilor comerciale existente între primele economii ale lumii, "iar consumatorii plătesc pentru aceste taxe vamale, altele fiind absorbite de firmele importatoare prin marje de profit mai scăzute", apreciază FMI.

Instituţia avertizează că "barierele comerciale mai extinse vor afecta lanţurile globale de furnizare şi vor încetini expansiunea noilor tehnologii, reducând în cele din urmă productivitatea şi bunăstarea".

În urmă cu un an, activitatea economică accelera în aproape toate regiunile lumii. Un an mai târziu, lucrurile s-au schimbat. Escaladarea războiului comercial dintre SUA şi China, înăsprirea creditării în China, problemele macroeconomice din Argentina şi Turcia, problemele cu care se confruntă sectorul auto din Germania, normalizarea politicii monetare în economiile avansate şi înăsprirea condiţiilor financiare au contribuit la încetinirea expansiunii globale, în special în semestrul doi din 2018. Această slăbiciune ar urma să persiste şi în primul semestru din 2019, dar s-ar putea redresa în a doua parte a acestui an, se arată în studiu.

După 2020, creşterea economiei globale ar urma să se stabilizeze la aproximativ 3%, datorită avansului din China şi India, apreciază FMI.

În aprilie, Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere estimările privind evoluţia economiei mondiale în acest an şi a avertizat că expansiunea ar putea încetini şi mai mult din cauza tensiunilor comerciale şi a unei ieşiri potenţial dezordonate a Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Este a treia înrăutăţire a prognozei din octombrie 2018 publicată de instituţia financiară internaţională.

Economia mondială va creşte probabil cu 3,3% în acest an, cea mai lentă expansiune din 2016, faţă de un avans de 3,5% previzionat în ianuarie. Pentru 2020, rata de creştere rămâne nemodificată la 3,6%, se arată în cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat de FMI.