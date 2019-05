FNGCIMM a incheiat cu EXIMBANK doua conventii de lucru pentru acordarea garantiilor in baza OUG 43/2013

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FNGCIMM a incheiat doua conventii de lucru cu EXIMBANK in vederea acordarii de garantii in baza OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014-2020 si POPAM 2014-2020, precum si pentru dezvoltarea afacerilor in domeniul productiei vegetale, zootehnice si acvaculturii. FNGCIMM va garanta in procent de pana la 80% din valoare - maximum 2.400.000 EUR - creditele acordate de catre institutiile finantatoare beneficiarilor eligibili, care desfasoara activitati in domeniul agricol, vegetal, zootehnic sau al acvaculturii sau care deruleaza proiecte de investitii cu finantare prin PNDR 2014 - 2020 si POPAM 2014 - 2020. Garantia se obtine la solicitarea b ...