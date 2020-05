FNGCIMM si Banca Romaneasca anunta acordarea primului credit de investitii in valoare de 1,48 milioane de lei

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Banca Românească anunţă acordarea primului credit de investiţii în valoare de 1,48 milioane de lei şi prima linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, de 1,1 milioane de lei, în cadrul Programului IMM Invest România, potrivit unui comunicat al băncii, notează Agerpres.

Creditul a fost acordat companiei Rexton Grup din Ploieşti, judeţul Prahova, care, în urma unor investiţii în echipamente, va demara producţia de măşti, combinezoane de protecţie şi alte echipamente specializate, necesare în prevenţia răspândirii COVID-19.Banca Românească urmează să beneficieze de peste 340 milioane lei din plafonul total al garanţiilor alocate de Ministerul Finanţelor Publice pentru "Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM Invest România", derulat prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).Prin implicarea în acest program guvernamental, Banca Românească menţionează că va putea oferi IMM-urilor posibilitatea de a accesa finanţări pentru proiecte de investiţii şi pentru capital de lucru cu o perioadă de creditare extinsă, fără comisioane aferente creditării, cu dobândă zero (în urma încasării ajutorului de stat) pe o perioadă determinată de timp şi cu posibilitatea prelungirii, în condiţiile unei structuri flexibile de garantare în completarea garanţiei de stat. Programul prevede, de asemenea, că procentul de garantare a creditelor este de maxim 80% din valoarea acestora (putând urca până la 90% în cazul finanţărilor pentru capital de lucru), iar valoarea maximă a creditelor este de până la 10 milioane de lei pentru investiţii şi până la 5 milioane de lei pentru capital de lucru."Programul guvernamental IMM Invest este cel mai amplu program de finanţare a companiilor mici şi mijlocii derulat vreodată în România, în urma căruia estimăm că va fi susţinut un număr de peste 40.000 de IMM-uri şi vor fi salvate cel puţin 500.000 de locuri de muncă. România este singura ţară din Uniunea Europeană care are aprobată schema de ajutor de stat cu garanţii în nume şi cont stat de până la 90%, iar dobânda, comisionul de risc şi comisionul de garantare sunt zero. De la notificarea Comisiei Europene din data de 19 martie 2020, prin care Guvernul României a primit aprobarea privind schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID - 19 şi a aprobării Ordonanţei de urgenţă nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în data de 21 martie 2020, au fost demarate de urgenţă toate măsurile legislative şi administrative pentru ca acest program să poată fi implementat în cel mai scurt timp", a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM.El a menţionat că MFP, împreună cu FNGCIMM, a elaborat într-un timp record toată legislaţia privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii IMM Invest România."La mai puţin de o lună de la aprobarea schemei de ajutor de stat a României în valoare de 3,3 miliarde de euro dedicată susţinerii IMM-urilor, programul IMM Invest România a devenit o realitate. Cifrele realităţii spun că, în mai puţin de o săptămână de la deschiderea aplicaţiei, un număr de 54.872 de cereri au fost analizate, dintr-un total de 67.433 solicitări înscrise în acest moment în aplicaţia www.imminvest.ro, iar un număr de 25.675 solicitări ale IMM-urilor au fost deja transmise la bănci pentru aprobarea acordului de finanţare. Astfel, prin IMM Invest, în mai puţin de 7 zile de la momentul depunerii cererii de finanţare, o companie poate obţine cea mai rapidă finanţare garantată existentă pe piaţa financiară în acest moment. Aceste cifre vorbesc de la sine despre efortul şi responsabilitatea cu care Guvernul României a asumat implementarea acestui program, atât de important pentru mediul antreprenorial din România", a spus Nancu.Reprezentanţii băncii consideră că, prin accesarea acestor fonduri puse la dispoziţia companiilor locale de către statul român, acestea au posibilitatea de a-şi continua sau chiar dezvolta activitatea, de a menţine şi crea noi locuri de muncă şi, implicit, de a contribui la atenuarea efectelor macroeconomice negative ale pandemiei COVID-19."Avem doar un Plan A pentru fabrica noastră - mergem mai departe, ne adaptăm şi nu ne oprim. Programul IMM Invest ne ajută în egală măsură să creăm încă 15 locuri noi de muncă, să ne stabilim o ţintă pentru cifra de afaceri din acest an la nivelul anului 2019 şi să contribuim cu produse critice în lupta împotriva efectelor din planul sănătăţii publice a pandemiei cu COVID-19. Investiţiile pe care le vom face vor fi direcţionate spre utilaje moderne capabile să realizeze cusături fără aţă - pe principiul încălzirii locale prin emitere de sunete de înaltă frecvenţă - şi în echipamente moderne de croit cu laser. Nu în ultimul rând, linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru va asigura aprovizionarea cu materii prime necesare procesului de producţie, plata salariilor şi a taxelor", a afirmat Victor Purţuc, directorul general al Rexton Grup, cu ocazia semnării contractului cu Banca Românească.Compania Rexton Grup a fost fondată în 2007, are ca obiect de activitate fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru femei şi are în prezent 140 de angajaţi. Produsele fabricate în Ploieşti ajung pe rafturile unor nume de marcă precum Next, Zadig & Voltaire, ASOS sau Mrs Selfridge.Banca Românească oferă, de peste 27 de ani, clienţilor săi, persoane fizice şi juridice, o gamă largă de produse şi servicii de calitate adaptate nevoilor fiecăruia. Banca operează o reţea naţională de distribuţie de peste 100 de sucursale, reţea care îi permite să fie aproape de clientela de retail şi corporate şi să participe la diferite programe de dezvoltare româneşti şi europene. Banca Românească este un furnizor consacrat de credite ipotecare în cadrul programului guvernamental "Prima Casă" şi un actor important în acordarea de împrumuturi de către Agenţia de Plăti şi Intervenţii în Agricultură.