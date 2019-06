Foștii procurori DNA Oradea Ciprian Man și Cristian Ardelean, aduși cu mandat la Inalta Curte

Foștii șefi ai DNA Oradea, procurorii Ciprian Man şi Cristian Ardelean au fost duși cu mandat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru a fi audiaţi într-un dosar în care fostul prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, Vasile Constantin Popa, este judecat pentru șantaj. Popa a fost acuzat de structura centrală a The post Foștii procurori DNA Oradea Ciprian Man și Cristian Ardelean, aduși cu mandat la Înalta Curte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.