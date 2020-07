La sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) din Cluj-Napoca a fost declanșată o anchetă epidemiologică după ce șase angajați ai instituției au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus. Instutuția a intrat în dezinfecție. Direcția de Sănătate Publică Cluj a început o anchetă epidemiologică la sediul DNA din Cluj-Napoca. Potrivit Europa FM, șase angajați ai DNA Cluj […] The post Focar COVID-19 la DNA Cluj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.