Focar COVID-19 la Maternitatea Timișoara. Bilanțul infecției: 10 bebeluși, 11 lauze, o gravida și 13 cadre medicale

Zece bebeluși au fost testați pozitiv luni pentru coronavirus la Maternitatea Odobescu, care e în subordinea Spitalului Municipal din Timișoara. Mamele bebelușilor sunt negative la testele de coronavirus, care au arătat, în schimb, că în maternitate sunt infectate 13 cadre medicale, 11 lăuze și o gravidă. Unitatea medicală a fost închisă și redeschisă, fără să se The post Focar COVID-19 la Maternitatea Timișoara. Bilanțul infecției: 10 bebeluși, 11 lauze, o gravidă și 13 cadre medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.