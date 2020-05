Focar de COVID-19 intr-un abator olandez, plin de romani și polonezi

147 din 657 de muncitori de la un abator din Groenlo au fost depistați cu SARS-CoV-2, au anunțat autoritățile sanitare locale. Fabrica, deținută de gigantul cărnii Vion, a fost închisă miercuri, după ce primii 45 de muncitori fuseseră testați pozitiv, transmite Dutchnews.nl, citată de Rador. E al doilea caz în care o fabrică olandeză de […] The post Focar de COVID-19 într-un abator olandez, plin de români și polonezi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.