FOCAR de COVID-19 intre cantareții de muzica populara: S-au infectat la filmarile pentru Revelion

Mai mulți cântăreți s-au infectat cu noul coronavirus, după ce au participat la filmările de Revelion la mai multe televiziuni! Pentru că masca nu este obligatorie în televiziune, cântăreții au dat virusul de la unul la altul.

Nicu Paleru, Maria Ghinea, Marian Haiducu și Steliana Sima sunt bolnavi de COVID-19.

„Eu din conștiință am făcut un test, a început să mă mănânce nasul, mă durea urechea, dar am zis să fac un test. Mă gândeam că poate sunt asimptomatică, mi-am făcut testul și am ieșit pozitiv.

Nu mă simt deloc bine. Azi-noapte mi-a fost foarte rău. Am fost la un pas să chem salvarea. Am reușit să stabilizez temperatura și tusea care mă omoară. La 37,8 am reușit să o țin sub control. Tusea este cea care mă ucide. Ai senzația de a sta să zaci, nu îmi mai trebuie nimic.

Nu am avut trei zile gust și miros, acum mi-au revenit, dar nu înțeleg de ce virusul a cotit-o iar. În mod normal ar fi trebuit ca după cinci să mă simt mai bine, dar nu mă simt. Temperatura asta îți dă și dureri de cap și transpir.”, a povestit Steliana Sima, pentru antenastars.ro.

