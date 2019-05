Focar de INFECTIE! Asa arata pietele din Iasi! Directorul doarme in birou si incaseaza un salariu urias, in timp ce iesenii se feresc de gunoaie si suporta un miros INCREDIBIL - FOTO

piete Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Pietele din Iasi arata ca dupa razboi • Producatorii se confrunta, zilnic, cu situatii greu de imaginat • Pietele nu au mai fost modernizate de mai bine de 30 de ani • Totul arata ca pe vremea comunismului • Odata cu venirea verii, neplacerile pe care trebuie sa le suporte producatorii se intensifica • Clientii sunt ingrijorati de calitatea marfii care se deterioreaza din cauza caldurii • Producatorii ameninta ca in cazul in care situatia nu se va remedia, nu vor mai vinde in piete, iar iesenii vor fi nevoiti sa cumpere totul din supermarketuri Situatia actuala a pietelor din Iasi reprezinta un interes major pentru toti cetatenii orasului. De la producatori la consumator ...