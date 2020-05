Focar la Neurochirugie, in Iași : 28 de medici, asistente și pacienți, diagnosticați cu COVID-19

Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, dr Lucian Eva a declarat, sâmbătă, că unitatea medicală intră în regim de urgenţă după ce numărul persoanelor depistate pozitiv la testarea pentru Covid-19 a crescut de la zece, cât erau vineri, la 28, scrie Agerpres. Potrivit acestuia, majoritatea celor 28 de persoane infectate cu Covid-19 sunt asistente medicale […] The post Focar la Neurochirugie, în Iași : 28 de medici, asistente și pacienți, diagnosticați cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.