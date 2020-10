Alţi nouă deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara au fost confirmaţi cu noul coronavirus, ei fiind asimptomatici şi urmând a fi transferaţi la Penitenciarul-Spital Jilava, informează News.ro. „În continuarea comunicărilor referitoare la situaţia epidemiologică înregistrată la Penitenciarul Timişoara, vă informăm că alte 9 persoane private de libertate au fost confirmate pozitiv la testele dispuse pentru depistarea […] The post Focarul Covid-19 de la Penitenciarul Timișoara se extinde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.