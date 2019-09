Focuri de arma in Constanta. Oamenii au fost terifiati la auzul armelor

Pistol google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din Constanta au folosit armele de foc din dotare impotriva a doi posibili infractori. Sambata seara, o patrula de politie a observat doua persoane in timp ce sareau gardul care imprejmuieste un imobil de pe strada Mihail Sadoveanu, din satul Sibioara, Constanta. „La vederea patrulei, cele doua persoane au fugit, astfel ca s-a procedat la urmarirea acestora, atat cu autospeciala de politie, cat si pedestru. Pentru ca cei doi nu s-au conformat la semnalele agentilor, politistul local a tras un foc de avertisment in plan vertical cu un pistol cu munitie neletala. In urma incidentului nu s-au inregistrat victime sau pagube materiale”, au anuntat reprezentantii IPJ Constanta. Mii de oameni a ...