FOCUS: Isaac Asimov - 100 de ani de la nașterea celui care a schimbat știința și literatura de ficțiune

Joi, 2 ianuarie, se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Isaac Asimov, prolific scriitor american de origine evreiască născut în Rusia, cunoscut mai ales pentru lucrările sale literare științifico-fantastice, cea mai faimoasă dintre ele fiind seria "Fundația", potrivit Mediafax.

Isaac Asimov, unul dintre cei mai mari scriitori de science fiction ai secolului XX, a ajuns pe pământ american ca imigrant. Tatăl său a înțeles cum ar fi fost viața familiei sale după Revoluția Bolșevică și a decis că America va fi un loc mai bun pentru creșterea și educarea copiilor săi.

"În 1922, după ce sora mea, Marcia, s-a născut, tatăl meu a decis să emigrăm în Statele Unite", a scris Isaac Asimov în autobiografia sa. "Mama mea avea un frate care locuia în New York și care a fost dispus să ne ajute. Tatăl meu a venit în Statele Unite în speranța unei vieți mai bune pentru copiii săi, iar acest lucru i-a reușit cu siguranță. A trăit să vadă un fiu scriitor de succes, un alt fiu jurnalist de succes și o fiică măritată și fericită. Totuși, aceste lucruri au însemnat mari sacrificii pentru el", a mai scris Asimov, explicând: "în Rusia, tatăl meu era un negustor respectabil, pe când în Statele Unite nu știa nici măcar un cuvânt în engleză și a trebuit să ia totul de la capăt".

Isaac Asimov, pe atunci în vârstă de 12 ani, a început să scrie povești și să le citească prietenilor săi. La 18 ani, a citit revista Astounding Science Fiction și a scris o poveste SF pe care visa să o publice. Tatăl său l-a convins să îi prezinte personal povestea faimosului redactor al revistei, John Campbell.

Primele șase povești i-au fost respinse, dar tânărul Isaac a continuat să scrie și, patru luni mai târziu, a reușit să vândă prima sa poveste către o altă publicație. Apoi, a vândut încă două, inclusiv una care a fost publicată în Astounding Science Fiction.

Asimov a obținut un doctorat în chimie la Universitatea din Columbia în 1948. Până în 1950, a fost profesor la Școala de Medicină a Universității din Boston, iar apoi s-a dedicat exclusiv scrisului. Până în 1969 a reușit să publice nu mai puțin de 100 de cărți. Până la sfârșitul carierei sale, a scris și a publicat peste 500 de cărți, romane de ficțiune, dar și de non-ficțiune și colecții de povești scurte.

În 1977, a fondat revista Science Fiction Asimov. Voia ca publicația să le ofere noilor scriitori aceeași șansă pe care o primise când a fost publicat în adolescență. A scris cărți despre Shakespeare, despre Biblie, istoria americană, istoria mondială, istoria matematicii, istoria chimiei și cărți despre diverse ramuri ale matematicii și științei, inclusiv multe cărți despre astronomie.

A scris mai multe romane și nuvele care explorează interacțiunea dintre umanitate și roboți, povești care au redevenit populare odată cu apariția inteligenței artificiale.

"Eu, Robotul / I, Robot", o colecție de nuvele publicată în 1950, este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale lui Asimov și stă la baza filmului cu același titlu în care a jucat Will Smith.

Seria "Fundația" prezice că viitorul va folosi o combinație de sociologie și matematică, adică "algoritmii", cei care stau la baza inteligenței artificiale.

Romanele lui Isaac Asimov au influențat filme legendare ale genului SF ca "Războiul Stelelor/ Star Wars" şi "Ghidul Autostopistului Galactic/ The Hitchhiker's Guide to the Galaxy".

Asimov a primit numeroase distincții pentru scrierile sale, inclusiv titlul de Mare Maestru acordat de Uniunea Scriitorilor de Ficțiune din America.

Isaac Asimov a murit pe 6 aprilie 1992, după ce a fost infectat cu HIV printr-o transfuzie de sânge în timpul unei operații pe inimă, în 1983. Informaţia a fost făcută publică la zece ani de la moartea sa, în volumul biografic "A fost o viață bună" scris de soția autorului, Janet Asimov.

Asteroidul 5020 Asimov este numit în onoarea sa, la fel şi un crater de pe Marte şi patru premii literare.