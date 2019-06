Follow the money: Unde s-au dus banii Securitatii si de ce coruptii nu scapa niciodata Interviu

Daca ai in spate resursele financiare si organizatia foarte puternica a fostului PCR, atunci poti castiga alegerile in Romania, o tara care a pierdut urma banilor fostei Securitati si unde, in comunism, coruptia era considerata o forma de disidenta. Regula de aur follow the money e una care ar putea servi memoriei si manualelor scoalare, spune istoricul britanic Dennis Deletant, care, in anii dictaturii, ducea scrisorile romanilor la Europa Libera.