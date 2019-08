Folosesti telefonul la volan? Noi sanctiuni introduse de catre Guvern - DOCUMENT

folosirea telefonului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, atunci cand se afla in timpul mersului. ORDONANTA poate fi citita AICI Astfel, potrivit notei de fundamentare, prin actul normativ se propune: "interzicerea, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare, tinerii in mana sau folosirii cu mainile in orice mod nu numai a telefonului mobil, ci si a oricarui di ...