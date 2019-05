Fond de 100 de milioane de euro pentru cinematografie inființat de Roman Abramovich - Pot aplica și romanii

Fondul de 100 de milioane de dolari înfiinţat pentru cinematografie de oligarhul rus Roman Abramovich, patronul echipei de fotbal Chelsea, este deschis producţiilor internaţionale potrivit news.ro

Kinoprime a fost iniţiat şi poate fi accesat şi pentru proiecte internaţionale, a declarat Anton Malyashev, CEO-ul fondului, în cadrul unei întâlniri la Cannes, informează Screen Daily.

Fondul, înfiinţat la Moscova, la începutul acestui an, investeşte în proiecte aflate în stadiul final al producţiei.

Malyshev a confirmat că prima investiţie - de 750.000 de dolari - a fost făcută pentru „Fairy” al Annei Melikyan, avându-l în rol principal pe Konstantin Habenskii. Lungmetrajul a fost filmat anul trecut şi se află acum în postproducţie. El va fi lansat în Rusia anul acesta.

Malyshev a spus că Abramovich este un susţinător înfocat al cinematografiei ruse, interesat direct de proiectele pe care le susţine noul fond şi că va citi synopsisurile, dacă nu chiar scenariile. „Are un nas foarte bun pentru filme”, a completat el.

Abramovich l-a cooptat pe Malyshev să conducă Kinoprime, acesta fiind înainte director al Fondului naţional pentru film din Rusia.

Kinoprime are 100 de milioane de dolari pe care îi poate investi într-o perioadă de trei ani. Un proiect poate primi şi jumătate din bugetul de producţie, însă maxim 2 milioane de dolari. Posibilele investiţii sunt evaluate de un comitet format din 10 persoane, între care producători şi regizori ruşi de top.

Scopul fondului este să susţină cinematografia mainstream şi arthouse din Rusia. El este destinat, de asemenea, proiectelor internaţionale, atâta timp cât au o oarecare legătură cu Rusia. „Pot fi actori ruşi sau o carte scrisă de un rus ori un producător rus”, a explicat Malyshev. „Limba engleză este OK pentru noi”.

Ca fond privat, Kinoprime nu se supune restricţiilor care sunt impuse în cazul celor naţionale. Pe termen lung, Kinoprime vrea să sprijine filme care să fie selectate în marile festivaluri, dar şi filme de succes de casă, să îmbunătăţească imaginea cinematografiei ruse în lume.

Printre cineaştii pe care Kinoprime îi are în vedere se numără Kirill Serebrennikov, al cărui „Leto” a avut anul trecut premiera la Cannes, în timp ce regizorul se afla în arest la domiciliu în Moscova. El a fost eliberat în urmă cu câteva săptămâni.

„Kirill este un mare talent rus şi filmele lui sunt de mare calitate. Căutăm filme de calitate”, a mai declarat Malyshev.

Fondul are în vedere şi filmele de animaţie. Între noile proiecte se află unul semnat de Aleksandr Petrov, de patru ori nominalizat la Oscar şi câştigător al unui premiu pentru scurtmetrajul animat „The Old Man And The Sea”.