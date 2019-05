Fondatorii Oriflame au inaintat o oferta pentru preluarea restului actiunilor pe care nu le detin

Familia af Jochnick a precizat că a făcut o ofertă cash de 8,89 miliarde coroane, sau 227 coroane per acţiune, restului acţionarilor, un preţ care reprezintă o primă de 35% faţă de preţul de 168,35 coroane înregistrat de acţiunile Oriflame la închiderea şedinţei de luni."Compania trebuie să întreprindă o repoziţionare pe zonele geografice cheie iar punerea în practică a acestei repoziţionări ridică unele provocări pe piaţa publică", a informat familia care controlează 31% din acţiunile Oriflame.Această ofertă vine după ce Oriflame a pierdut aproximativ o zecime din valoare de piaţă de la începutul anului, scădere care a venit după o prăbuşire de peste 40% în 2018. Gama de produse Oriflame variază de la machiaj şi produse de îngrijire a pielii şi până la accesorii şi suplimente alimentare care sunt vândute de agenţi de vânzări directe. În ultimii ani, grupul Oriflame şi-a redus expunerea pe Rusia şi alte ţări din Comunitatea Statelor Independente din cauza unor condiţii dure de piaţă. De asemenea în ultimul an s-a confruntat cu o încetinire a activităţii în Asia şi Turcia.Produsele Oriflame sunt vândute în 60 de pieţe din întrega lume sub diferite branduri dintre care Oriflame este cel mai important.