Fondatorul “Geopolitical Futures George Friedman - Constanta seamana cu Miami Beach

“Constanța este un oraș foarte important. L-am admirat de sus, am văzut și portul și am fost surprins să văd cât de mari sunt. Am fost de multe ori în România, dar sunt pentru prima oară la Constanța, unde am fost invitat să particip la “Black Sea and Balkans Security Forum”. Aveți una dintre cele mai frumoase plaje din lume iar orașul seamănă cu Miami Beach. Constanța trebuie să își planifice acum viitorul împreună cu liderii ei și cu investitorii, iar Statele Unite ale Americii sunt alături de voi în această misiune. Mi-ar plăcea să mă reîntorc aici, în vacanță”, a mai precizat George Friedman, într-un interviu acordat în exclusivitate paginii de facebook a Primăriei Municipiului Constanța.

, fondatorul companiei de previziune și analiză geopolitică “Geopolitical Futures”, prezent săptămâna trecută la forumul de securitate „Black Sea and Balkans Security Forum”, a făcut o plimbarea deasupra orașului. Renumitul analist politic a făcut un tur al Constanței, cu elicopterul, alături de primarul municipiului Constanța,. „Constanța are una dintre cele mai frumoase plaje din lume iar orașul seamănă cu Miami Beach. Este o bijuterie, Europa are puține bijuterii nedescoperite încă”, a declarat la sfârșitul turului, George Friedman.

Sursă foto: Primăria Municipiului Constanța