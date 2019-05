Fondatorul Huawei, dupa problemele cu SUA: Va exista un conflict

Huawei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, a declarat ca SUA „subestimeaza” puterea gigantului de telecomunicatii si ca acest conflict cu Washingtonul era inevitabil in cursa „pentru a conduce lumea”, relateaza The Guardian. Ren, vorbind dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat stare de urgenta economica nationala pentru a submina eforturile globale ale Huawei cu privire la o implicare in retelele 5G, a declarat pentru presa chineza: „Practicile din prezent ale politicienilor americani subestimeaza puterea noastra. Reteaua 5G a Huawei nu va fi afectata. In ceea ce priveste tehnologiile 5G, altora le va lua doi sau trei ani sa ajunga din urma Huawei”. Razboi total cu Huawe ...