Fondatorul Russia Today in Romania, RESPINS de PLUS: 'A colaborat cu publicații care au raspandit materiale mincinoase și rau intenționate'

Partidul PLUS anunță că a decis să respingă adeziunea ziaristului și consultantului Dan Mușetoiu, cel care a înregistrat în 2014 la OSIM brandul Russia Today și a deschis siteul russiatoday.ro.

Citește și: Lia Olguţa Vasilescu, după ce a fost ameninţată cu DNA: 'Dacă eşti prost sau te cheamă Cîţu...'

„Ziaristul și consultantul Dan Mușetoiu nu a fost niciodată membru al PLUS. Filiala Sectorului 1 a partidului a primit din partea sa o cerere de adeziune, dar a decis să o respingă. Motivul respingerii este activitatea sa anterioară, care a inclus multe colaborări cu publicații care au răspândit materiale mincinoase și rău intenționate, unele fiind mijloace de propagandă rusești. În consecință, conducerea Filialei Sector 1 a considerat că cererea sa de adeziune nu respectă principiile și standardele PLUS și a respins-o ca atare. În aceste condiții, dorim să precizăm că Dan Mușetoiu nu a fost niciodată membru PLUS”, declară reprezentanții PLUS într-un comunicat de presă.

Dan Mușetoiu a anunțat pe pagina sa de Facebook că și-a depus adeziunea la filiala sectorului 1.