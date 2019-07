Fondatorul WikiLeaks va fi extradat in SUA! Decizia judecatorilor din Marea Britanie

Julian Assange google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Britanie il va extrada in SUA pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, astfel incat acesta sa fie judecat pentru spionaj, a declarat secretarul de Stat american Mike Pompeo, potrivit cotidianului El Universo, scrie News.ro. “Am facut deja o solicitare, astfel ca el va fi extradat in SUA”, a spus Pompeo. “Nu pot comenta mai mult, dar guvernul meu considera ca este important ca acest barbat, care a reprezentat un risc pentru lume si i-a pus in pericol pe soldatii americani, sa fie sanctionat de justitie”, a adaugat Pompeo, conform AFP. In urma cu o saptamana, ministrul britanic Alan Duncan afirma ca Assange nu va fi extradat intr-o tara in care risca o condamnare la moarte. ...