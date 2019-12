Fondul de investiții Mozaik Investments a preluat 35% din acțiunile lanțului de cafenele 5 to go, au anunțat luni cele două entități economice, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Mediafax.

Modelul de business rămâne neschimbat, compania care a fondat 5 to go, alături de Radu Savopol și de Lucian Bădilă, rămâne acționar majoritar, cu 65% din acțiuni.

Parteneriatul va susține obiectivele de dezvoltare stabilite, de creștere a numărului de locații la nivel local, dar și de dezvoltare către piețele regionale. Mozaik susține antreprenorii, oferindu-le vizibilitate și întregul know-how pentru a se dezvolta, prin expertiza echipei și a celor doi fondatori.

Cu o evoluție spectaculoasă a numărului de locații, de la 10 deschise la finalul anului 2015, la aproape 150 la final de 2019, în creștere cu 50% față de anul precedent, planurile de dezvoltare 5 to go vor fi întărite prin viziunea lui Sacha Dragic, co-fondator Mozaik, omul de afaceri ce a reușit să creeze una dintre cele mai mari rețele de locații de retail, de peste 1.200 la număr.

Bilanțul anului 2019 înseamnă pentru 5 to go o cifră de afaceri de peste 8 milioane euro, cu aproape 70% peste cea din 2018 și 450 de locuri de muncă oferite. Cota de piață a ajuns la 31,3% în 2018 în România, pe segmentul lanțurilor de cafenele.

Pentru 2020, 5 to go vizează o cifră de afaceri de peste 12 milioane euro, 100 de noi locații, cu potențial mai mare de dezvoltare în afara Bucureștiului, și peste 300 de noi locuri de muncă

Parteneriatul dintre 5 to go și Mozaik Investments a fost posibil prin intermediul implicării Filip & Co pe partea juridică și Kreston, pe zona fiscală și de audit financiar, pentru Mozaik Investments, precum și al echipei IC Legal condusă de Ion Chivu, Managing Partner, care a reprezentat 5 to go.

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent este aproape de pragul de 150 de locații și este cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go.

Mozaik Investments este un fond de investiții care a luat naștere în 2018 prin parteneriatul dintre un antreprenor de succes, Sacha Dragic, și un veteran în private equity, Roland Haas și care are în spate mai mulți investitori privați, atât locali cât și regionali. Mozaik urmărește să investească în companii cu potențial ridicat de creștere oferind capital și know how financiar în schimbul unei participații minoritare. Sumele investite variază între 1 și 5 milioane de euro, iar perioada de investiție poate ajunge și la 10 ani. Fondul acoperă Europa Centrala și de Est prin cele două birouri locale din Viena și din București.