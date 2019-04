Fondul Monetar Internațional prezinta cifre de COȘMAR pentru economia Romaniei: deficitul bugetar va EXPLODA

Fondul Monetar Internațional publică estimări ale deficitului bugetar pentru fiecare țară în parte. Senatorul PNL, Florin Cîțu, publică aceste date care arată că în 2019 România va avea un deficit bugetar de 3,8%, iar în 2020 de 4,1%.

”FMI ii da in cap guvernului Dragnea cu estimarile pentru deficitul bugetar!

FMI a publicat estimarile pentru deficitul bugetar al Romaniei in 2019 si 2020.

FMI confirma estimarile Comisiei Europene si ale agentiilor de rating si infirma, cum este si normal, manipularile guvernului PSD+ALDE.

ATENTIE!

FMI estimeaza un deficit bugetar de 3.8% in 2019 si de 4.1% in 2020!!!

Argentina si Turcia, tari in criza economica majora, au deficite estimate MAI MICI decat Romania.

Atat de jos au dus PSD+ALDE economia Romaniei.

Asta in conditiile in care economia Romaniei se prabuseste, deficitul de cont curent a explodat, dobanzile sunt cele mai mari din UE, investitorii fug din Romania, preturile au explodat, etc.

Deficite mari, bugetare si de cont curent, inseamna, inflatie si dobanzi si mai mari ca pana acum, urmate de somaj.”, arată Florin Cîțu.